Stipendio gli arretrati del nuovo Contratto riguarderanno anche docenti e ATA con contratto al 30 giugno

Il 7 aprile 2026, durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV, è stato discusso il rinnovo contrattuale del comparto istruzione e ricerca. La trasmissione, condotta da Andrea Carlino, ha visto la partecipazione di Francesco Sciandrone della UIL Scuola RUA. Durante l'incontro, si è parlato anche degli arretrati sugli stipendi, che riguarderanno docenti e personale ATA con contratto in vigore fino al 30 giugno.

Nel question time del 7 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Francesco Sciandrone della UIL Scuola RUA, si è affrontato il tema del rinnovo contrattuale del comparto istruzione e ricerca. L’attenzione si è concentrata in particolare sull’intesa economica firmata il 1° aprile e sugli effetti previsti per il personale scolastico, con riferimento a tempi e modalità degli aumenti e degli arretrati. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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