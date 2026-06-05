Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 8 giugno 2026. Nella puntata precedente del 5 giugno 2026. Venerdì 5 giugno abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Rosa vorrebbe riconciliarsi con Damiano, ma una scoperta che lui fa lo amareggia profondamente e tra i due esplode un durissimo scontro. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni dell’8 giugno 2026: la rivelazione che spaventa Rosa

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