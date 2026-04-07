Division I World Cup l’Italia a caccia di conferme Gli azzurri sfidano gli Stati Uniti

L’Italia si prepara ad affrontare gli Stati Uniti nella Division I della World Cup. La partita ha l’obiettivo di avvicinare la squadra alla qualificazione e di consolidare quanto mostrato nei precedenti incontri. Gli azzurri cercano inoltre di correggere alcune lacune nel gioco, con l’intento di migliorare le proprie prestazioni in vista delle prossime sfide. L’incontro rappresenta un momento importante per la squadra in questa fase della competizione.

Vincere per avvicinare l’obiettivo qualificazione, consolidare quanto ha già funzionato nell’impegnativo test d’ingresso e migliorare gli aspetti del gioco su cui il gruppo vanta ancora significativi margini di crescita. Nell’incontro valevole per la seconda giornata del girone B della Division I di World Cup l’Italia affronta ad Alessandropoli, fischio d’inizio previsto questa sera alle 18:45, gli Stati Uniti, travolti 16-7 dalla Croazia nel match che ha concluso la giornata inaugurale. La prova d’esordio contro gli iberici ha evidenziato la tempra caratteriale di un gruppo che, nel momento più caldo di una sfida rovente, ha continuato a giocare e ha trovato la stoccata vincente con il terzo centro personale di Carnesecchi prima di chiudere definitivamente i conti con il sigillo conclusivo di Guerrato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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