Kate Middleton ha partecipato alle nozze di Peter Phillips con Hariett Sperling, indossando orecchini dal valore di 8.670 euro, ormai esauriti. Il suo abbigliamento è stato soggetto a numerosi approfondimenti, con particolare attenzione ai dettagli degli accessori. Gli orecchini scelti sono stati valutati come un elemento distintivo del suo look. La Principessa del Galles ha completato il suo outfit in modo accurato, attirando l'attenzione di pubblico e media.

Kate Middleton ha brillato alle nozze di Peter Phillips con Hariett Sperling. Il look della Principessa del Galles è stato analizzato in ogni minimo dettaglio. Così, i suoi orecchini di cristallo, più precisamente di morganite, realizzati da Kiki McDonough, non sono passati inosservati. Tutte li vogliono, ma sono già esauriti. Kate Middleton, il perfetto look da matrimonio. Kate Middleton non ha tradito le aspettative al matrimonio del cugino di William, Peter Phillips, e Hariett Sperling, che si è celebrato lo scorso 6 giugno. La Principessa del Galles ha dato ancora una volta prova del suo stile, sapendo perfettamente cosa indossare a una cerimonia nuziale. Come ci aspettavamo, Kate ha scelto il rosa cipria per il suo look da cerimonia, anche se ha optato per un brand diverso dai suoi abituali. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, il significato segreto dei suoi orecchini da 8.670 euro (già sold out)

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Kate Middleton's Secret Valentine's Message: The Gold Heart Necklace Everyone Missed

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