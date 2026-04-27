Kate Middleton ha scelto di indossare gli orecchini appartenuti a Lady Diana, creando così un collegamento tra passato e presente. La principessa del Galles si distingue per il suo modo di valorizzare i simboli della famiglia reale attraverso i gioielli, come già fatto con una collana di perle dedicata alla regina Elisabetta. Questa volta, l’attenzione si è concentrata sugli accessori di Lady Diana, che hanno completato il suo look durante un evento pubblico.

K ate Middleton ama rendere omaggio alle figure femminili della monarchia britannica. Dopo la collana di perle a tre fili dedicata alla regina Elisabetta, la principessa del Galles ha omaggiato Lady Diana attingendo alla sua preziosa collezione di gioielli. L’occasione istituzionale? Il 25 aprile 2026 durante le celebrazioni annuali dell’ ANZAC Day: giornata che commemora tutti gli australiani e i neozelandesi che hanno perso la vita in guerra e rende omaggio a tutti coloro che hanno prestato servizio. Royal look da spiaggia ieri e oggi. guarda le foto Kate Middleton, il look firmato Alexander McQueen. Kate ha debuttato con un nuovo coat dress navy firmato Alexander McQueen, disegnato da Sarah Burton.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Gli orecchini di Lady Diana completano il look di Kate Middleton: un ponte raffinato che unisce passato e presente

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