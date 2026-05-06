Kate Middleton ha visitato l’Italia, attirando l’attenzione dei media nazionali e internazionali. In occasione del viaggio, sono stati condivisi dettagli sui luoghi visitati e sui look sfoggiati durante gli incontri pubblici. La duchessa ha partecipato a diverse occasioni ufficiali, indossando abiti scelti con cura, mentre il suo arrivo è stato seguito da fotografie e commenti sui social network.

Kate Middleton viene in Italia, la notizia ha già fatto il giro del nostro Paese (oltre che in Gran Bretagna). Si tratta del primo viaggio all’estero che la Principessa del Galles affronterà dopo il cancro. Lo compirà da sola, senza cioè che William o altri membri della Famiglia Reale l’accompagnino. Kate Middleton in Italia, quando e dove. Kensington Palace ha annunciato che Kate Middleton sarà in Italia tra il 13 e il 14 maggio, più precisamente a Reggio Emilia in quanto fondatrice e leader del Royal Foundation Centre for Early Childhood. Si tratta di un tour altamente significativo e non solo per gli impegni che Kate svolgerà nel nostro Paese.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton in Italia, i dettagli del viaggio e dei suoi look

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