Mercato Juve sempre più Sorloth Su Brahim Diaz decide il Real | si attende il nuovo tecnico
La Juventus sta valutando il trasferimento di Sorloth, mentre per Brahim Diaz si attende una decisione dal Real Madrid, che aspetta di conoscere il nuovo allenatore prima di prendere una decisione. La società continua a monitorare le possibilità di mercato per rafforzare la rosa.
Torino, 8 giugno 2026 - La Juventus continua a lavorare sul mercato per costruire una squadra competitiva e in grado di tornare stabilmente ai vertici del calcio italiano ed europeo. L’idea di Luciano Spalletti è chiara, per non dire limpida: un innesto di qualità per ogni reparto. Soprattutto in attacco ci saranno tanti cambiamenti con Openda e Vlahovic via, David in dubbio, oltre alla necessità di acquistare un centravanti di peso e un trequarti di tecnica e visione di gioco. Tra i nomi che nelle ultime settimane stanno circolando con maggiore insistenza ci sono quelli di Alexander Sorloth e Brahim Diaz, due profili molto diversi tra loro ma accomunati dalla capacità di fornire a Lucio le caratteristiche che servono in area di rigore e in zona di rifinitura. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Mercato JuveAccordo Trovato! Sorloth a un Passo! Accelerata per Vicario
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