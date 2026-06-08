Torino, 8 giugno 2026 - La Juventus continua a lavorare sul mercato per costruire una squadra competitiva e in grado di tornare stabilmente ai vertici del calcio italiano ed europeo. L’idea di Luciano Spalletti è chiara, per non dire limpida: un innesto di qualità per ogni reparto. Soprattutto in attacco ci saranno tanti cambiamenti con Openda e Vlahovic via, David in dubbio, oltre alla necessità di acquistare un centravanti di peso e un trequarti di tecnica e visione di gioco. Tra i nomi che nelle ultime settimane stanno circolando con maggiore insistenza ci sono quelli di Alexander Sorloth e Brahim Diaz, due profili molto diversi tra loro ma accomunati dalla capacità di fornire a Lucio le caratteristiche che servono in area di rigore e in zona di rifinitura. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mercato Juve, sempre più Sorloth. Su Brahim Diaz decide il Real: si attende il nuovo tecnico

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Mercato JuveAccordo Trovato! Sorloth a un Passo! Accelerata per Vicario

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Calciomercato Juve, previsto un summit col Real Madrid: si parlerà di Brahim Diaz e Gonzalo Garcia. I dettagliLa dirigenza della Juventus sta organizzando un incontro con i rappresentanti del Real Madrid per discutere alcune operazioni di mercato.

Temi più discussi: Sorloth e la Juve sono sempre più vicini: cosa manca per chiudere e tutti i dettagli sul contratto; Tardelli: La Juve non c'è più, mancano i leader. Vlahovic è in debito. Poi la stoccata a Comolli; ?? La Juve tenta Maignan e accelera per Sorloth. Roma, idea Vlasic; Juve, ipotesi Goretzka a zero: gli agenti hanno chiamato i bianconeri.

C'è il sì di Sorloth alla Juventus Ma secondo Gazzetta l'Atletico vorrebbe aspettare l'asta post Mondiale, confidando nell'inserimento dei club di Premier League E Spalletti è sempre più spazientito per i ritardi sul mercato x.com

Luciano Spalletti è insoddisfatto di come è stato affrontato finora il mercato della Juventus. Le sue prime due richieste erano il rinnovo di Vlahovic e la firma di Allison, entrambe non andate a buon fine. (Nico Scira) reddit

Sorloth e la Juve sono sempre più vicini: cosa manca per chiudere e tutti i dettagli sul contrattoTORINO - Sorloth, ecco il sì. La Juve compie un altro passo verso il traguardo del primo acquisto dell’estate incassando l’intesa con l’attaccante norvegese sui termini del contratto. Un secondo ok, q ... msn.com

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