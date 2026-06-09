Juve punta su Martinez | contatti per un nuovo leader in porta

Notizia in breve

La Juventus ha avviato contatti per ingaggiare un nuovo portiere, con un focus su Martinez. L'Aston Villa ha richiesto circa 40 milioni di euro per il trasferimento. Se l’affare con Martinez non dovesse andare a buon fine, la squadra valuta alternative sul mercato. Non sono stati resi noti i nomi di altri candidati o le strategie per superare la richiesta economica dell’Aston Villa.