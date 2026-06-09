Juve punta su Martinez | contatti per un nuovo leader in porta
La Juventus ha avviato contatti per ingaggiare un nuovo portiere, con un focus su Martinez. L'Aston Villa ha richiesto circa 40 milioni di euro per il trasferimento. Se l’affare con Martinez non dovesse andare a buon fine, la squadra valuta alternative sul mercato. Non sono stati resi noti i nomi di altri candidati o le strategie per superare la richiesta economica dell’Aston Villa.
? Punti chiave? In Breve La Juventus punta Emiliano Martinez per blindare la porta dopo il cambio di rotta sul Liverpool. La Juventus ha avviato nuovi contatti con l’entourage di Emiliano Martinez per rinforzare il reparto dei portieri in vista della prossima stagione. L’interesse bianconero si intensifica dopo che la pista relativa ad Alisson è stata ufficialmente abbandonata a causa delle scelte tecniche di Andoni Iraola. Il nuovo allenatore del Liverpool ha infatti deciso di costruire l’intero progetto sportivo attorno al portiere brasiliano, rendendo impossibile qualsiasi operazione di mercato per la squadra inglese. I colloqui con la cerchia dell’argentino rimangono in una fase esplorativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Il portiere, il trequartista e la punta richiesta da Spalletti per la Juventus 2026/27
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Temi più discussi: Spalletti va oltre Alisson: la Juve in corsa per Dibu Martinez; Dibu Martinez, Juve stregata: l’affondo mercato e quella promessa da mantenere; Calciomercato LIVE: tutte le notizie sul mercato in tempo reale; TRIBUNA.COM * PREMIER LEAGUE: LA JUVENTUS PUNTA IL DIBU MARTINEZ E NON SOLO! I 2 NOMI NEL MIRINO DI COMOLLI PER LA PORTA.
Secondo @fabriziorom la Juventus, dopo l’assalto fallito ad Alisson, ha puntato forte su Emiliano Martinez. Le richieste d’ingaggio sono alte, ma i bianconeri hanno scelto il portiere dell’Aston Villa. facebook
(TS) Juve, il borsino sul nuovo portiere: in agenda un incontro con l'entourage di Dibu Martinez, Vicario prende punti ? ow.ly/eqvL50Z8C9r x.com
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Non c'è stato *NESSUN* contatto tra Mike Maignan e la Juventus nonostante le nuove voci di oggi. Dibu Martínez e Guglielmo Vicario rimangono tra le opzioni per il ruolo di portiere valutate dai Bianconeri. reddit
Moretto: C’è apertura da parte di Martinez alla Juventus. Trattativa in corsoLa Juventus punta forte su Emiliano Martinez per la porta. Moretto rivela nuovi contatti, apertura del giocatore e trattativa in corso ... tuttojuve.com