In vista della prossima stagione, Josep Martinez potrebbe lasciare l’Inter. La società potrebbe utilizzarlo come parte di uno scambio per il portiere titolare, con il futuro del giocatore ancora da definire. La trattativa sembra essere ancora in fase di valutazione, senza annunci ufficiali o dettagli concreti sulle modalità del possibile trasferimento. La situazione riguarda direttamente anche le scelte tecniche del club per la rosa del reparto portieri.

di Bruno De Santis Josep Martinez può lasciare l’Inter a fine stagione: il suo nome può diventare pedina di scambio per il prossimo portiere Inter in festa. La squadra di Chivu ha aggiunto la coppa Italia al campionato, con una doppietta che in nerazzurro mancava dal 2010. Cristian Chivu ha raccolto un’eredità complicata ma è riuscito a tenere il gruppo competitivo fino alla fine, senza stravolgere troppo l’identità costruita negli anni precedenti. Adesso però il club deve iniziare una nuova fase. E uno dei reparti che potrebbe cambiare di più è proprio la porta. Sommer infatti è destinato a lasciare Milano al termine del suo contratto. L’Inter vuole abbassare l’età media della rosa e investire su un portiere che possa diventare il titolare del futuro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Martinez porta il nuovo portiere: scambio in Serie A

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Martinez Inter, prestazione da urlo contro il Como: il portiere spagnolo riscrive il suo destino e porta in finale i nerazzurridi Paolo MoramarcoMartinez Inter, prestazione da urlo contro il Como: il portiere spagnolo può aver riscritto il suo destino che lo vedeva lontano da...

Inter Como, Martinez di nuovo titolare? Il piano di Chivu per la porta tra campionato e Coppa Italiadi Lorenzo VezzaroInter Como e il ballottaggio tra i pali: Josep Martinez scalda i motori dopo la sorpresa contro il Cagliari.

Temi più discussi: Cambio al vertice di Newlink Italy: Gustavo Martinez nuovo Amministratore Delegato; Mi Querida Senorita: alla scoperta dell’intersessualità nel nuovo film Netflix; La casa di carta continua: Netflix prepara un nuovo capitolo dopo Berlino e la Dama con l’ermellino; Inter, futuro in porta deciso: sarà Josep Martinez il titolare. Si parte con la Lazio.

PROG.EDIL.VER. IMMOBILIARE S.R.L. - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Martinez o Vicario, non ci sono più subbi: l’Inter ha scelto il prossimo portiere titolareJosep Martinez o Vicario? L'Inter non ha più dubbi su chi sarà il prossimo portiere: decisione presa in vista dell'estate ... spaziointer.it

Inter, futuro in porta deciso: sarà Josep Martinez il titolare. Si parte con la LazioIl futuro della porta dell'Inter sembra aver imboccato una direzione precisa: Josep Martinez è attualmente in pole position per raccogliere l'eredità di Sommer. tuttomercatoweb.com