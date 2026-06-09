Italia l’eredità di Baldini | giovani in rampa di lancio identità e un progetto per il futuro azzurro

Un nuovo progetto per il settore giovanile in Italia si sta sviluppando, con un focus su giovani atleti e l’affermazione di un’identità condivisa. Sono state introdotte regole di gruppo e un piano per rafforzare il percorso di crescita verso il livello maggiore. Questa iniziativa segue il lavoro di un ex allenatore, ricordato per aver contribuito alla formazione dei talenti emergenti. La strategia mira a consolidare le basi per il futuro della nazionale.

Italia, l’eredità di Baldini: giovani in rampa di lancio, identità, regole di gruppo e un progetto per il futuro azzurro. La strada per la Nazionale che verrà. La breve esperienza di Silvio Baldini alla guida della Nazionale italiana si è conclusa nel migliore dei modi, con due vittorie nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia e con la sensazione di aver lasciato un segno importante. Il tecnico, chiamato come commissario tecnico ad interim, tornerà ora al suo percorso con l’Under 21, ma il lavoro svolto in questi giorni rappresenta una base significativa per il futuro del calcio azzurro. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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