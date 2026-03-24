La missione Artemis II si trova ora sulla rampa di lancio mentre la Nasa annuncia una modifica nella propria strategia. La collaborazione con il progetto Gateway viene interrotta e si interrompe anche la presenza umana prevista sulla Luna. Il programma Artemis entra in una fase cruciale dopo diversi rinvii che hanno caratterizzato le operazioni fino a questo momento.

La “nuova” strategia della Nasa prende forma mentre, sul piano operativo, il p rogramma Artemis entra in una fase decisiva dopo una lunga serie di rinvii. Da un lato la scelta di rivedere profondamente l’architettura delle missioni lunari, con lo stop al progetto Gateway – a causa dei tagli dell’amministrazione Trump – nella sua configurazione attuale; dall’altro i preparativi ormai avanzati per riportare astronauti in orbita attorno al nostro satellite. Il segnale più concreto arriva dal Kennedy Space Center, dove il razzo della missione Artemis II ha nuovamente raggiunto la rampa di lancio 39B, completando una delle fasi più delicate prima del decollo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Artemis II sulla rampa di lancio, intanto la Nasa cambia strategia: stop al progetto Gateway e presenza umana sulla Luna

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