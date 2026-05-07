Rampa di Lancio standup a Casa della Rampa
Venerdì 15 maggio alle 21, nel cortile di Casa della Rampa, si svolgerà la prima serata Open Mic organizzata dal Teatro Nove Vite a Padova Centro. Durante l'evento, sette comici si esibiranno con i loro monologhi, offrendo uno spettacolo di stand-up comedy. L’iniziativa si inserisce in un calendario di appuntamenti dedicati all’umorismo e alla scena teatrale locale.
Teatro Nove Vite lancia la prima serata Open Mic a Padova Centro.Venerdì 15 maggio, ore 21, sette comedian si sfideranno a colpi di monologhi nello storico cortile di Casa della Rampa. Tanta ironia e punti di vista fuori dagli schemi vi aspettano per una serata senza copioni stabiliti.Riusciranno.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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