Italia al top nel Padel | secondo Playtomic è tra i Paesi nell' élite mondiale

Da gazzetta.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia si posiziona tra i paesi più attivi a livello mondiale nel padel, secondo il Global Report 2026 di Playtomic. Il report evidenzia una forte crescita del mercato, con una frequenza di gioco elevata e un numero crescente di strutture e praticanti. La diffusione del sport nel territorio si conferma come uno dei principali indicatori di maturità del settore. La classifica internazionale vede l’Italia tra i paesi leader nel settore, con un trend di espansione continuo.

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Non è più una moda: il padel nel nostro Paese ha raggiunto una maturità che pochi mercati al mondo possono vantare: lo certifica il ‘Playtomic Global Padel Report 2026’, realizzato insieme a Strategy& by PwC, che colloca l’Italia tra le cosiddette "Padel Heartlands", ovverosia un ristretto gruppo di ecosistemi in cui questo sport è ormai radicato nel tempo libero quotidiano delle persone. Il report introduce per la prima volta un modo alternativo a cinque archetipi per classificare i mercati mondiali del padel, e quello italiano finisce nella categoria più evoluta: non più in corsa per conquistare nuovi iscritti o inaugurare nuovi campi, ma già oltre, concentrato sulla qualità dell’offerta, sull’efficienza operativa, sulla costruzione di esperienze premium capaci di generare valore nel lungo periodo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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