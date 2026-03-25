Unifi nell’élite globale | Storia dell’Arte tra le prime 50 al mondo nel ranking QS 2026

L’Università di Firenze si posiziona tra le prime 50 università al mondo nel ranking QS 2026 per il corso di Storia dell’Arte. La classifica valuta diversi parametri, come la reputazione accademica e il rapporto studenti-docenti. La notizia conferma la crescita della reputazione internazionale dell’ateneo nel settore delle discipline umanistiche.

FIRENZE – L’ Università di Firenze consolida il proprio prestigio accademico su scala internazionale. I nuovi dati diffusi dall’edizione 2026 del QS World University Rankings by Subject proiettano l’Ateneo toscano nell’Olimpo dell’alta formazione mondiale, assegnandogli un piazzamento d’eccezione: l’ingresso tra le migliori 50 istituzioni del pianeta per quanto riguarda l’insegnamento della Storia dell’Arte. I parametri e i traguardi globali. Il celebre report, che dal 2011 valuta il panorama universitario globale analizzando parametri severi come l’impatto della ricerca, la reputazione accademica e l’apprezzamento dei laureati da parte dei datori di lavoro, ha esaminato oltre seimila atenei in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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