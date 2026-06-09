Sono stati sospesi 12 milioni di euro destinati ai lavori sulla costa di Ispica a causa di varianti tecniche e aumenti di costi. Le modifiche al progetto originale potrebbero portare a ridimensionamenti di alcune opere strutturali. Restano da chiarire quali interventi saranno maggiormente interessati e come queste variazioni influenzeranno lo sviluppo dell’area. La sospensione riguarda risorse fondamentali per la realizzazione delle opere previste nel progetto.

Come influenzeranno le varianti tecniche il progetto originale della costa? Quali opere strutturali rischiano di essere ridimensionate per i costi? Chi gestirà i rapporti con il Commissario Tumminello dopo le elezioni? Perché i 12 milioni approvati nel 2018 sono ancora bloccati??? In Breve Fondi da 12 milioni approvati nel marzo 2018 con appalti definiti a gennaio 2019 Rischio varianti tecniche presso l'ufficio del Commissario per il dissesto Tumminello Opere previste tra F . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ispica, il rischio per la costa: 12 milioni sospesi tra varianti e costi

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