Aerostazione Saint-Christophe | costi a 11 milioni tra ritardi e varianti

I costi dell’aerostazione di Saint-Christophe sono saliti da 7 a quasi 11 milioni di euro, a causa di ritardi e varianti nel progetto. I lavori hanno subito numerosi rinvii, legati a problemi tecnici non specificati. La differenza di spesa deriva da modifiche e aggiunte al progetto originario, che hanno aumentato le risorse necessarie. La gestione della fase di realizzazione ha comportato un incremento dei costi complessivi rispetto alle previsioni iniziali.

Perché i costi sono passati da 7 a quasi 11 milioni?. Quali problemi tecnici hanno causato il continuo rinvio della scadenza?. Come hanno influito i vandalismi sulla ripresa del cantiere?. Chi deve rispondere delle incertezze sulla copertura finanziaria iniziale?.? In Breve Costi saliti da 7,39 a 10,92 milioni di euro tra varianti e adeguamenti.. Lavori bloccati dal 2013 e ripresi concretamente nella primavera del 2023.. Scadenza finale posticipata dal luglio 2025 al 27 agosto 2026.. Avanzamento lavori rilevato al 60,01% con valore di 5,76 milioni di euro.. I costi dell’aerostazione di Saint-Christophe salgono a quasi 11 milioni di euro tra ritardi e varianti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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