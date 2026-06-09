Isernia | calcio e solidarietà per il Memorial Day 2026
Al memorial day 2026 allo stadio Lancellotta, si terrà un triangolare di calcio. La manifestazione coinvolgerà diverse squadre locali e si svolgerà in una serata dedicata alla solidarietà. I fondi raccolti durante l’evento saranno destinati a progetti di assistenza sociale. La partita si svolgerà tra squadre amatoriali, con un pubblico presente per sostenere la causa.
? Domande chiave? In Breve Isernia si prepara al Memorial Day con il torneo Un Gol nel Tuo Cuore il 12 giugno. Il prossimo 12 giugno, a partire dalle ore 18.00, lo Stadio Comunale Mario Lancellotta di Isernia ospiterà la terza edizione della manifestazione sportiva e benefica denominata Un Gol nel Tuo Cuore. L’iniziativa, organizzata dal Sindacato Autonomo di Polizia della Segreteria Provinciale di Isernia, si inserisce nel calendario nazionale del Memorial Day 2026. L’evento prevede un triangolare di calcio che vedrà impegnati gli appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri e gli amministratori comunali della città. La serata mira a unire il valore della memoria storica con la concretezza della solidarietà verso chi combatte contro la malattia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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