Memorial Mimino Pedaci calcio giovanile e solidarietà per la ricerca

Si terrà dall’8 al 10 maggio all’Heffort Sport Village di Parabita la quinta edizione del Memorial Mimino Pedaci, evento dedicato al calcio giovanile. La manifestazione combina il torneo di calcio con iniziative di solidarietà a favore della ricerca. L’evento coinvolge diverse squadre di giovani calciatori e si svolge in un contesto dedicato alla memoria del giocatore scomparso.

LECCE – Calcio giovanile, memoria e solidarietà si incontrano nella quinta edizione del Memorial Mimino Pedaci, in programma dall’8 al 10 maggio all’Heffort Sport Village di Parabita.Il torneo è riservato alle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti e coinvolgerà giovani.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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