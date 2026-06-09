Iran elicottero Usa precipita a Hormuz Trump | Stretto riaperto dopo la firma dell’accordo – La diretta

Un elicottero degli Stati Uniti è precipitato a Hormuz, secondo fonti ufficiali. L’incidente si è verificato in un’area strategica dello stretto di Hormuz, importante via marittima. Donald Trump ha dichiarato che lo stretto è stato riaperto dopo la firma di un accordo. Nel frattempo, i raid tra Israele e Iran continuano, con il presidente statunitense che ha avvertito il premier israeliano di fare attenzione alle mosse future.

Home > Esteri > Situazione sempre più delicata in Medio Oriente. Proseguono i raid incrociati tra Israele e Iran con Donald Trump che interviene e avverte Benjamin Netanyahu: “Deve stare molto attento” a quello che fa perché potrebbe “presto” ritrovarsi “da solo”, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Lo stesso capo della Casa Bianca afferma che Hormuz si “aprirà subito dopo la firma” dell’accordo “che potrebbe avvenire tra due o tre giorni”. Nella notte italiana, intanto, un elicottero d’attacco Usa è precipitato nello Stretto in circostanze non chiare. I piloti per fortuna stanno “bene”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Iran Seized a Tanker in Hormuz — Then 3 US Destroyers Boxed Them In

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