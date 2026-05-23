Iran-Usa Trump | Accordo ad un passo Stretto di Hormuz verrà riaperto

Gli Stati Uniti e l’Iran sono vicini a un accordo per mettere fine alla guerra e riaprire lo Stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’accordo è a un passo e che lo stretto verrà riaperto. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulle modalità o sui tempi dell’intesa. La trattativa sembra avanzata, ma ancora non è stato firmato nulla ufficialmente.

(Adnkronos) – Stati Uniti e Iran ad un passo dall'accordo per porre fine alla guerra e riaprire lo Stretto di Hormuz. Lo annuncia il presidente americano in un post su Truth dopo i contatti con Arabia Saudita, Emirati, Qatar, Pakistan, Turchia, Egitto, Giordania e Bahrain. "Un accordo è stato ampiamente negoziato ed è in attesa. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Iran, venti di guerra. Trump pronto a intervento militare

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