Iran elicottero Usa precipita a Hormuz Trump | I piloti sono salvi – La diretta

Un elicottero Apache dell’esercito statunitense è precipitato ieri vicino allo Stretto di Hormuz. Secondo le autorità, i piloti sono stati tratti in salvo e non ci sarebbero feriti gravi. L’incidente si è verificato in un’area di alta tensione geopolitica, senza ulteriori dettagli sulle cause. La marina statunitense ha confermato la perdita dell’elicottero, senza rilasciare comunicazioni specifiche sulle circostanze.

Un elicottero d’attacco Apache dell’esercito statunitense è precipitato ieri vicino allo Stretto di Hormuz. I due membri dell’equipaggio sono stati tratti in salvo, secondo quanto riferito da due persone informate sull’incidente. Lo scrive il New York Times. Non è stato immediatamente chiaro se l’Apache sia stato abbattuto dal fuoco iraniano, abbia subito un guasto meccanico o abbia riscontrato qualche altro problema, ha dichiarato una delle fonti. L’incidente è oggetto di indagine. L’elicottero. L’incidente si è verificato dopo giorni in cui le ostilità nella regione si sono intensificate e poi attenuate. Israele e Iran si sono scambiati attacchi militari prima di fare marcia indietro,. Il Comando Centrale delle forze armate non ha risposto a una richiesta di commento del Nyt. 🔗 Leggi su Open.online

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US Apache Helicopter Crashes Near Strait Of Hormuz, Trump Says Crew Members Are Safe |

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