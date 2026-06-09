Elicottero d' attacco AH-64 Apache Usa precipita vicino a Hormuz abbattuto dall' Iran o guasto tecnico? Trump | I piloti stanno bene

Da ilmessaggero.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un elicottero d'attacco Apache degli Stati Uniti è precipitato vicino allo Stretto di Hormuz. I due membri dell'equipaggio sono stati recuperati e stanno bene. Non sono stati forniti dettagli sulla causa dell'incidente, che potrebbe essere dovuta a un abbattimento da parte dell'Iran o a un guasto tecnico. La notizia è stata confermata da un portavoce militare.

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Un elicottero d'attacco Apache dell'esercito statunitense è precipitato ieri vicino allo Stretto di Hormuz e i due membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo, secondo quanto riferito da due persone informate sull'incidente. Lo scrive il New York Times. Non è stato immediatamente chiaro se l'Apache sia stato abbattuto dal fuoco iraniano, abbia subito un guasto meccanico o abbia riscontrato qualche altro problema, ha dichiarato una delle fonti. L'incidente è oggetto di indagine. Le tensioni Iran-Israele L'incidente si è verificato dopo giorni in cui le ostilità nella regione si sono intensificate e poi attenuate, con Israele e Iran che si sono scambiati attacchi militari prima di fare marcia indietro, scrive ancora la testata Usa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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US Apache Helicopter Crashes Near Strait Of Hormuz, Trump Says Crew Members Are Safe |

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