Dopo cento giorni di conflitto, si conferma che le guerre vengono spesso presentate come necessarie o inevitabili. La situazione in Iran, dove il conflitto prosegue senza segni di risoluzione, mostra come le narrazioni ufficiali tendano a giustificare l’azione militare. La mancanza di vie d’uscita concrete si mantiene evidente, e il proseguimento del conflitto non ha ancora portato a una soluzione chiara.

Teheran, 9 giugno 2026 – Cento giorni di guerra sono abbastanza per rinfrescarci la memoria e prendere atto di una verità conosciuta, ma mai banale: quando una guerra comincia, quasi sempre viene raccontata come necessaria, inevitabile, addirittura giusta, se non santa. Intanto civili e militari continuano a morire, le scie di sangue diventano più lunghe, le città devastate. e i prezzi volano. E chi paga? Noi europei, come sempre, in mezzo tra l’incudine e il martello. Iran, 100 giorni di guerra. Come prevedibile, anche il conflitto con l’Iran è arrivato a questo punto. All’inizio c’era la solita promessa: colpire per impedire il peggio. Fermare il programma nucleare iraniano, che Trump aveva già definito “obliterato” dopo l’attacco nell’estate 2025. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Iran, Cingolani: Nessuna difesa e' impenetrabile, serve IA

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