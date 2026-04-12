In appena dodici giorni, il conflitto in Medio Oriente ha causato danni ambientali stimati in oltre un miliardo e trecento milioni di dollari. Durante questo breve periodo, i livelli di inquinamento generati sono paragonabili a quelli prodotti da un milione di automobili a benzina, evidenziando l’impatto ecologico di un’azione militare. La situazione solleva interrogativi sulla portata dei danni ambientali legati ai conflitti armati in quella regione.

Roma, 12 aprile 2026 - Più che uno scontro tra Usa e Iran è una guerra all’ambiente, infatti nelle sole prime due settimane il conflitto in Medio Oriente ha prodotto inquinamento quanto un milione di automobili a benzina. Un’analisi della Queen Mary University di Londra, della Lancaster University e del Climate and Community Institute, ha calcolato che tra spostamento di mezzi, bombardamenti e siti sensibili distrutti, sono stati provocati danni climatici superiori a 1,3 miliardi di dollari. I dati tra il 28 febbraio e il 14 marzo mostrano che sono state generate oltre 5 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente (CO2), cioè più di quante ne produca l'Islanda in un intero anno.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Iran o guerra all’ambiente? In 12 giorni danni climatici sopra i 1,3 miliardi di dollari

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