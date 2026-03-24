L’apocalisse non ci sarà, o almeno non in tempi brevi. Donald Trump ha infatti rinunciato a distruggere le centrali elettriche iraniane, come aveva promesso di fare nel caso in cui Teheran non avesse sbloccato lo stretto di Hormuz. L’ultimatum statunitense, respinto dall’Iran, è scaduto la sera del 23 marzo. A questo punto restano forti dubbi sulle reali intenzioni del presidente americano. Il post su Truth del 23 marzo, con cui Trump ha annunciato la propria decisione di non procedere a un’ulteriore escalation, ha avuto l’effetto sperato, innescando una ripresa delle borse e facendo diminuire il prezzo del petrolio. Chiaramente Trump si preoccupa più dell’indice di Wall street e degli indicatori della fiducia dell’opinione pubblica statunitense che degli sviluppi militari nel Golfo. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Donald Trump cerca una via d’uscita dalla guerra in Iran

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