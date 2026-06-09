iPadOS 27 | arriva la nuova Siri AI che agisce dentro le app

Apple ha annunciato l’arrivo di iPadOS 27, che introduce una nuova versione di Siri con intelligenza artificiale. La funzione permette a Siri di operare direttamente all’interno delle app, consentendo di eseguire azioni senza uscire dall’app stessa. Tuttavia, gli utenti in Europa non potranno utilizzare subito questa funzionalità, a causa di restrizioni normative. La disponibilità delle nuove funzioni dipenderà dal rilascio ufficiale e dalle eventuali regolamentazioni locali.

? Punti chiave? In Breve Apple presenta iPadOS 27: la nuova Siri AI punta a rivoluzionare l’interazione con l’intelligenza artificiale in autunno. Apple ha svelato i dettagli di iPadOS 27, l’aggiornamento del sistema operativo che arriverà sugli iPad durante la prossima stagione autunnale. Il cuore della novità risiede in una Siri completamente ridisegnata, che non si limita a un cambiamento estetico ma introduce capacità di conversazione naturale e azioni dirette all’interno delle applicazioni. Questo sviluppo rappresenta il tentativo strategico di Apple per competere direttamente con i modelli di intelligenza artificiale come ChatGPT e Gemini. L’aggiornamento non si limita all’assistente vocale, ma estende le funzioni di Apple Intelligence a strumenti quotidiani come le foto, il browser Safari e l’app Note. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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watchOS 27: la NUOVA Siri arriverà su Apple Watch

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