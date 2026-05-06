iOS 27 | Siri diventa un chatbot e l’AI rivoluziona le foto

Nell'ultima versione di iOS, Siri si trasforma in un chatbot capace di interagire con applicazioni di terze parti. La nuova release introduce strumenti di intelligenza artificiale che consentono di modificare le immagini, cambiando prospettiva e stile. Questi aggiornamenti puntano a migliorare l'esperienza utente e ampliare le possibilità di utilizzo di Siri e delle funzioni fotografiche integrate nel sistema.

? Cosa scoprirai Come farà Siri a dialogare con le app di terze parti?. Quali nuovi strumenti AI permetteranno di modificare la prospettiva delle foto?. Come influirà la nuova visual intelligence sulla gestione dei dati dietetici?. Perché l'integrazione con Google cambierà l'editing delle immagini su iPhone?.? In Breve Presentazione iOS 27 prevista per l'8 giugno 2026 durante la WWDC.. Nuove funzioni foto includono Extend, Enhance e Reframe con modelli Gemini di Google.. Visual intelligence estesa a tutti i modelli compatibili tramite app Fotocamera.. Automazioni in Wallet, Salute e Safari riducono il carico cognitivo dell'utente.. L’8 giugno 2026 Apple darà il via alla WWDC, presentando iOS 27 e un ecosistema profondamente trasformato dall’integrazione dell’intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - iOS 27: Siri diventa un chatbot e l’AI rivoluziona le foto Notizie correlate Siri diventa un chatbot: la rivoluzione di iOS 27 sfida ChatGPTApple sta preparando una trasformazione radicale per il proprio assistente digitale, puntando a convertire Siri in un vero interlocutore... Apple e Google: Gemini rivoluziona Siri con iOS 27? Cosa sapere Apple e Google integreranno la tecnologia Gemini in iOS 27 entro fine anno. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: iOS 27 cambierà il modo in cui usiamo Foto, Siri e AirPods; Apple riscrive Siri: con Gemini diventa tutta un'altra cosa (più utile che mai); iOS 27: tutto quello che sappiamo prima della WWDC; Basta foto normali: con iOS 27 Siri analizza ciò che guardi in tempo reale. iOS 27: le 7 novità più attese, dalla nuova Siri agli strumenti AI per le fotoiOS 27 si avvicina con il WWDC 2026: nuova Siri con app dedicata, strumenti AI per Foto, Wallet, Salute e molto altro. Ecco le novità più attese. smartworld.it Apple Intelligence: con iOS 27 potrete scegliere direttamente i vostri modelli IA preferitiCon iOS 27 sarà possibile scegliere e impostare il proprio modello di IA preferito tra quelli compatibili installati sul dispositivo, offrendo così agli utenti una maggiore libertà di scelta. multiplayer.it Secondo gli ultimi rumor, Apple starebbe lavorando a nuovi AirPods con fotocamere integrate “per Siri”, pensate non per fare foto ma per dare all’assistente una maggiore comprensione di ciò che ti circonda. Le indiscrezioni parlano di sensori usati per funzio - facebook.com facebook