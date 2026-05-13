È stata annunciata una nuova versione di iOS, la 27, che introduce un aggiornamento per Siri, trasformandola in un chatbot integrato con una nuova app e funzionalità di chat. Durante le conversazioni, l’interfaccia della Dynamic Island subirà modifiche, adattandosi alle nuove interazioni. Inoltre, si parla di come Siri possa gestire i dati privati di piattaforme come ChatGPT e Gemini, senza fornire dettagli aggiuntivi sui meccanismi coinvolti.

? Punti chiave Come cambierà l'interfaccia della Dynamic Island durante le nuove conversazioni?. Come potrà Siri gestire i dati privati di ChatGPT e Gemini?. Cosa succederà alla vecchia funzione Spotlight con il nuovo sistema Search?. Quali nuove funzioni riceveranno Wallet e l'app Foto con iOS 27?.? In Breve Presentazione ufficiale prevista durante la WWDC 2026 tra l'8 e il 12 giugno.. Integrazione possibile di motori AI esterni come ChatGPT, Claude e Gemini.. Nuova funzione Search or Ask sostituisce Spotlight tramite swipe verso il basso.. Aggiornamenti previsti per Image Playground, Wallet e design Liquid Glass.. L’aggiornamento iOS 27 trasformerà radicalmente l’interazione con Siri attraverso un’interfaccia conversazionale avanzata e la creazione di una nuova applicazione dedicata per gestire le chat.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - iOS 27: Siri diventa un chatbot con nuova app e chat integrate

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