Negli ultimi anni, le eSIM hanno rivoluzionato il modo di restare connessi durante i viaggi all'estero. Con l'eliminazione del bisogno di acquistare SIM fisiche, molte persone possono attivare piani di telefonia digitale direttamente dal proprio dispositivo. Un esempio di questa evoluzione è rappresentato da alcune aziende che offrono servizi di roaming digitale, eliminando i costi e le complicazioni legate alle tradizionali SIM internazionali.

Con oltre 20 milioni di utenti, Airalo si afferma come il principale marketplace di SIM virtuali. Una soluzione che promette di abbattere i costi di roaming extra-UE e semplificare l'esperienza digitale dei viaggiatori Per chiunque si trovi a pianificare un viaggio al di fuori dei confini europei, il dilemma della connettività rappresenta spesso una delle principali preoccupazioni logistiche. Se all’interno dell'Unione Europea il roaming a tariffa nazionale è ormai una realtà consolidata, varcare i confini del "Vecchio Continente" comporta ancora oggi il rischio di imbattersi in costi esorbitanti applicati dagli operatori tradizionali per l’utilizzo di dati, chiamate e SMS.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Addio al roaming con Airalo: come le eSIM stanno cambiando il modo di viaggiare

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