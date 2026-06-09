Inter e Nazionale | Pio quasi super Camarda-Milan futuro da scrivere

Un calciatore dell’Inter ha subito un infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per diverse settimane, ma si sta avvicinando al rientro. Nel frattempo, un altro giocatore dell’Italia ha avuto una prestazione molto positiva nella sua ultima partita internazionale. Per quanto riguarda il mercato, il Milan sta valutando il futuro di un giovane talento, senza ancora aver preso decisioni definitive. Le due squadre e i loro giocatori sono al centro di diverse trattative e aggiornamenti ufficiali.

MILANO Destini incrociati in azzurro, seppur con i debiti distinguo. Destini quasi opposti in stagione, con i rispettivi club. In comune, le etichette: predestinato, stellina. Tradotto, Francesco Pio Esposito e Francesco Camarda. Centravanti del futuro, ma anche del presente il nerazzurro: per lui, una stagione (quasi) perfetta, l’ Inter ha tutte le intenzioni di blindarlo, portando la scadenza del contratto dal 2030 al 2031 con adeguamento dell’ingaggio, alla faccia delle sirene dalla Premier. Su tutte, il Manchester United che lo ha osservato nell’ultima partita in Grecia. Punta più del domani che dell’oggi, invece, il rossonero: annata in chiaro-scuro in prestito a Lecce e bivio in vista della prossima stagione, tra una nuova cessione a titolo temporaneo o la permanenza al Milan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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