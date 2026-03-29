Sirene per i gioielli di Inter e Milan Bastoni-Pavlovic futuro da scrivere

Le squadre di calcio di Inter e Milan sono al centro di attenzioni da parte di club europei. In particolare, gli interessi riguardano i difensori Alessandro Bastoni e Strahinja Pavlovic, entrambi nel mirino di Barcellona e Chelsea. Le trattative sono in corso e il futuro dei due giocatori potrebbe essere deciso nelle prossime settimane.

MILANO Gli occhi delle big d’Europa su entrambe le sponde del Naviglio. Soprattutto su chi difende, ma sa anche attaccare: tradotto, Alessandro Bastoni e Strahinja Pavlovic, corteggiati da Barcellona e Chelsea. Capitolo Bastoni: dalla Spagna filtra un’apertura del giocatore al club catalano, di fatto sono stati registrati contatti con l’entourage del 26enne, legato all’ Inter da un contratto che scadrà a giugno 2028, con un ingaggio da 5,5 milioni a stagione più bonus. Al momento Bastoni è concentrato soprattutto sulla Nazionale, oltre che sul finale di stagione con i nerazzurri in lotta per campionato e Coppa Italia. In passato il calciatore aveva declinato la proposta del Tottenham targato Antonio Conte, mentre il più recente accostamento del Manchester City si era poi limitato, appunto, a un interesse e nulla più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sirene per i gioielli di Inter e Milan. Bastoni-Pavlovic, futuro da scrivere Articoli correlati Calciomercato Milan, sirene inglesi per Pavlovic: il Chelsea prepara l’offerta da 40 milioniIl futuro di Strahinja Pavlovic potrebbe diventare uno dei temi caldi del prossimo mercato estivo. Leggi anche: Calciomercato Inter, sirene blaugrana per Bastoni. Pedullà svela lo scenario di mercato con il Barcellona