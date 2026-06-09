Le autorità inglesi hanno approvato l'uso di veicoli a guida autonoma per servizi di trasporto pubblico, con Uber, Waymo e Wayve pronte a lanciare i primi taxi senza conducente entro il 2026. L’Inghilterra diventa così il primo Paese europeo a autorizzare queste sperimentazioni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’Inghilterra si prepara a diventare il primo Paese europeo ad autorizzare servizi sperimentali di trasporto pubblico con veicoli a guida autonoma. Il governo britannico ha infatti aperto ufficialmente le candidature per le aziende interessate a gestire robotaxi, autobus e servizi di noleggio con conducente senza conducente umano, con l’obiettivo di avviare le prime corse per i passeggeri entro la fine dell’anno. Tra i protagonisti di questa nuova fase figurano Uber, Waymo e la società britannica Wayve, che si candidano a guidare la rivoluzione della mobilità autonoma nel Regno Unito. Londra sarà la prima città europea dei robotaxi. La capitale britannica sarà il primo banco di prova per questi nuovi servizi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Inghilterra, via libera ai taxi a guida autonoma: Uber, Waymo e Wayve pronte al debutto entro il 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jo's Q&A ~ Weirdo In The Room Pt1 ~ My Taxi Was A Time Machine (Apparently)

Notizie e thread social correlati

Taxi su rotaia: arriva il prototipo elettrico a guida autonomaÈ stato presentato un nuovo prototipo di taxi su rotaia, completamente elettrico e dotato di guida autonoma.

Rivoluzione sui binari, ecco come funziona il taxi ferroviario (a guida autonoma)Una novità nel settore dei trasporti ferroviari sta cambiando il modo di spostarsi: si tratta di un servizio di taxi ferroviario a guida autonoma,...

Argomenti più discussi: L'Inghilterra apre ai robotaxi: Uber, Waymo e Wayve pronti a partire prima di fine anno; In Inghilterra sicuri, Iraola al Liverpool; Dionisi, accordo trovato con il Watford: in settimana il tecnico toscano sarà in Inghilterra; VIDEO - GIGANTESCA novità su SOLET, VIA LIBERA per l'INTER! IMPREVISTO per JONES? E su PALESTRA tutti...