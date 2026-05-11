Taxi su rotaia | arriva il prototipo elettrico a guida autonoma

È stato presentato un nuovo prototipo di taxi su rotaia, completamente elettrico e dotato di guida autonoma. Questa innovazione mira a offrire un modo di trasporto sostenibile e automatizzato, integrandosi in alcune linee ferroviarie già esistenti. Restano aperte le questioni legate alle modalità di convivenza con i treni tradizionali e ai costi previsti per i passeggeri sulle nuove linee riqualificate.

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? Domande chiave Come farà questo taxi a non bloccare i treni tradizionali?. Quanto costerà viaggiare su queste nuove linee ferroviarie riqualificate?. Come potrà il sistema risolvere il problema dei binari dismessi?. Perché questo modello potrebbe fermare lo spopolamento delle zone isolate?.? In Breve Il sistema riduce i costi del posto a sedere del 30% rispetto ai treni regionali.. In Italia 1289 chilometri di linee ferroviarie a binario unico risultano attualmente dismessi.. La startup collabora con l'azienda Valente per la scalabilità industriale del prototipo.. Il servizio permette il trasporto di sei passeggeri a 100 chilometri orari.. A Rovereto, presso l’hub tecnologico Polo Meccatronica di Trentino Sviluppo, la startup RailEvo ha presentato il prototipo del primo taxi ferroviario al mondo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taxi su rotaia: arriva il prototipo elettrico a guida autonoma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sono salito su un Taxi a Guida Autonoma! Notizie correlate Il primo taxi ferroviario debutta a Rovereto. A chiamata, su rotaia e a guida autonoma. Ecco come funzionaRovereto (TN), 29 aprile 2026 – Una novità rivoluzionaria per il mondo della mobilità approda in Trentino. Taxi ferroviario autonomo: arriva il prototipo on demand da Milano? Cosa sapere La startup RailEvo presenta a Milano il prototipo di taxi ferroviario autonomo da sei passeggeri. Argomenti più discussi: RailEvo, nasce in Trentino il primo taxi ferroviario al mondo; Taxi-treno: il futuro corre sui binari abbandonati; Made in Trentino il prototipo del primo taxi ferroviario al mondo; Nicola Mosca, CEO RailEVO: Ecco come sarà il primo taxi autonomo su rotaie al mondo.