Rivoluzione sui binari ecco come funziona il taxi ferroviario a guida autonoma

Una novità nel settore dei trasporti ferroviari sta cambiando il modo di spostarsi: si tratta di un servizio di taxi ferroviario a guida autonoma, che permette ai passeggeri di prenotare vetture leggere e silenziose tramite smartphone. Questo sistema si differenzia dai treni tradizionali, offrendo un’alternativa più flessibile e immediata per gli spostamenti locali. La nuova tecnologia mira a migliorare l’efficienza e la comodità dei collegamenti ferroviari.

Il futuro della mobilità locale non viaggia su enormi vagoni semivuoti a orari prestabiliti, ma su una flotta di vetture leggere e silenziose che rispondono al tocco di uno smartphone. Nel cuore del Polo Meccatronica di Rovereto, la startup RailEvo ha svelato il prototipo REVO#1, un taxi ferroviario elettrico capace di muoversi a 100 kmh su linee a binario singolo, garantendo un servizio on demand 24 ore su 24. È una risposta chirurgica ai colli di bottiglia operativi che affliggono i pendolari europei, dove il 60% delle reti italiane è ancora a binario unico. L’assale che scavalca il traffico e sfida la fisica. La vera rivoluzione risiede in un particolare assale brevettato che permette alla vettura di elevarsi su un binario sopraelevato.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Rivoluzione sui binari, ecco come funziona il taxi ferroviario (a guida autonoma) Notizie correlate Il primo taxi ferroviario debutta a Rovereto. A chiamata, su rotaia e a guida autonoma. Ecco come funzionaRovereto (TN), 29 aprile 2026 – Una novità rivoluzionaria per il mondo della mobilità approda in Trentino. Leggi anche: Taxi ferroviario autonomo, a Trento debutta RailEvo: il futuro corre sui binari Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Linee urbane, ecco la rivoluzione. Modifiche a capolinea e itinerari; Trasporti efficienti e grandi opere, l'assessore Piemontese prepara la svolta: Ecco come cambieremo la Puglia; Ferrovia Roma-Pescara, al via i cantieri: ecco come cambiano i collegamenti tra Lazio e Abruzzo. Rivoluzione sui binari, ecco come funziona il taxi ferroviario (a guida autonoma)E' elettrico, può trasportare fino a sei passeggeri, viaggia a 100 km all'ora e si prenotano con lo smartphone. Ecco come funziona REVO#1 della startup trentina RailEvo ... panorama.it LA RIVOLUZIONE DI MANNA https://shorturl.at/eNMRq - facebook.com facebook iPhone del ventennale: rivoluzione nel design, ma non nel nome x.com