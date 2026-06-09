È stato approvato un progetto di parcheggio multipiano destinato a risolvere i problemi di sosta vicino all’ospedale. La struttura, pensata per aumentare i posti auto disponibili, sarà costruita in una zona attualmente caratterizzata da carenze di spazi di parcheggio. La decisione arriva dopo le richieste di potenziamento da parte delle autorità sanitarie, che hanno evidenziato l’insufficienza di spazi attuali.

Un parcheggio multipiano per provare a risolvere i problemi della sosta in zona ospedale. L’avevamo anticipato (qualche mese fa) che l’Ausl si stava muovendo in questa direzione, per incrementare il numero di posti auto dell’Infermi, ritenuto a oggi assolutamente insufficiente. E in queste ultime settimane la direzione dell’azienda sanitaria ha mosso passi concreti e decisivi. L’Ausl Romagna ha da poco ottenuto dalla Regione l’autorizzazione a contrarre un mutuo da 5 milioni per realizzare il multipiano. E ha già affidato a una società di ingegneria, lo studio Mpi di Faenza, l’incarico per la progettazione del parcheggio. Un incarico da 44mila euro per progettare "la sopraelevazione di parte del parcheggio fronte ospedale, in viale Settembrini", come si legge nella delibera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Infermi, svolta parcheggi. Ok al progetto multipiano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Due fontane, negozi e street food sopra al parking multipiano: svelato il progetto della nuova piazzaLa giunta comunale ha approvato il progetto definitivo di piazza Marvelli, una nuova area sopraelevata che si affaccia sul mare.

Rimini, 500 nuovi parcheggi al Settebello: arriva la svolta a maggioA Rimini, nei mesi di maggio, saranno disponibili 500 nuovi posti auto presso l’area del Settebello, segnando un intervento nelle modalità di...