Due fontane negozi e street food sopra al parking multipiano | svelato il progetto della nuova piazza

Da riminitoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta comunale ha approvato il progetto definitivo di piazza Marvelli, una nuova area sopraelevata che si affaccia sul mare. La piazza prevede due fontane, negozi e uno spazio dedicato allo street food, posizionati sopra un parcheggio multipiano. L’obiettivo è creare un luogo vivace e accessibile durante tutto l’anno, integrando diverse funzioni e attrazioni in un’unica area.

Una nuova piazza sopraelevata, affacciata sul mare e pensata come spazio vivo tutto l’anno: è questa l’idea alla base del progetto di piazza Marvelli, il cui disegno definitivo è stato approvato dalla giunta comunale durante le scorse ore. Un intervento che ridisegna uno degli accessi principali.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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