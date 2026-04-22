Due fontane negozi e street food sopra al parking multipiano | svelato il progetto della nuova piazza

La giunta comunale ha approvato il progetto definitivo di piazza Marvelli, una nuova area sopraelevata che si affaccia sul mare. La piazza prevede due fontane, negozi e uno spazio dedicato allo street food, posizionati sopra un parcheggio multipiano. L’obiettivo è creare un luogo vivace e accessibile durante tutto l’anno, integrando diverse funzioni e attrazioni in un’unica area.

Una nuova piazza sopraelevata, affacciata sul mare e pensata come spazio vivo tutto l’anno: è questa l’idea alla base del progetto di piazza Marvelli, il cui disegno definitivo è stato approvato dalla giunta comunale durante le scorse ore. Un intervento che ridisegna uno degli accessi principali.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate A Trecase l’evento Street Food & Cabaret: Due giorni di food, musica, divertimento e dibattiti"Street Food & Cabaret", l’evento che sabato 11 e domenica 12 aprile prossimi trasformerà il cuore di Trecase in un cantiere di gioia e... Leggi anche: Torna "Solo per oggi" un successo seriale: negozi aperti, sconti spettacoli e street food Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Tensioni in discoteca in via Due Fontane a Caltanissetta: raid contro le forze dell'ordine, licenza sospesa; Fontane monumentali del centro di Bari nel degrado: vasche piene di acqua sporca e rifiuti davanti al Petruzzelli; Sconfinamenti poetici: la poesia internazionale inaugura la Festa della Lettura 2026; Bari e le sue fontane dimenticate: Tre milioni per rimetterle a nuovo. Le due fontane di porta Nuova Racconta il marchese di Villabianca che “due sono queste fontane, che basse se ne stanno a’ lati dell’augusta superba porta, che si dice Nuova o sia Austriaca, dalla parte di fuori. Furono entrambe opera del nostro senato eccel - facebook.com facebook