Rimini 500 nuovi parcheggi al Settebello | arriva la svolta a maggio
A Rimini, nei mesi di maggio, saranno disponibili 500 nuovi posti auto presso l’area del Settebello, segnando un intervento nelle modalità di parcheggio della zona. L’amministrazione comunale ha annunciato l’attivazione di nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici, che verranno installate in punti specifici dell’area. Resta da capire come questi cambiamenti influenzeranno il traffico tra la stazione e il centro storico, anche se le localizzazioni esatte delle colonnine sono ancora da definire.
? Domande chiave Come cambierà il traffico tra la stazione e il centro storico?. Dove verranno posizionate esattamente le nuove colonnine per auto elettriche?. Chi gestirà concretamente questo investimento da oltre 5 milioni di euro?. Perché questo intervento punta a rilanciare anche il Cinema Settebello?.? In Breve Investimento di oltre 5 milioni di euro gestito da Sistemi Urbani del Gruppo Ferrovie dello Stato.. 175 posti già realizzati davanti al cinema, restano 325 aree vicino al campo di calcio.. Nicola Marcello sottolinea il miglioramento della mobilità tra stazione e centro storico.. Servizi inclusivi per disabili e mamme con colonnine per ricarica veicoli elettrici. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Svolta nell’area Settebello: entro maggio arrivano 500 nuovi posti auto e un piano da 5 milioniCinquecento nuovi posti auto entro fine maggio e un investimento da oltre 5 milioni di euro per ridisegnare una delle aree più strategiche di Rimini.
Aeroporto Fellini, svolta verso il futuro con nuovi accessi e parcheggi: completati gli espropriUn nuovo sistema di accessi, parcheggi riorganizzati e una viabilità più fluida: è da qui che passa il futuro dell’aeroporto Federico Fellini.
Rimini, Marcello: entro maggio 500 nuovi parcheggi e riqualificazione dell’area SettebelloIl consigliere regionale di Fratelli d’Italia: intervento strategico da oltre 5 milioni di euro per rilanciare la zona stazione tra mobilità, servizi e futuro culturale del comparto ... altarimini.it
Area Settebello. Marcello (FdI): entro maggio 500 nuovi parcheggiEntro fine maggio saranno fruibili ben 500 posti auto nell'area Settebello. L'aggiornamento sulla vicenda arriva dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Nicola Marcello dopo che nelle ultime se ... newsrimini.it