Rimini 500 nuovi parcheggi al Settebello | arriva la svolta a maggio

A Rimini, nei mesi di maggio, saranno disponibili 500 nuovi posti auto presso l’area del Settebello, segnando un intervento nelle modalità di parcheggio della zona. L’amministrazione comunale ha annunciato l’attivazione di nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici, che verranno installate in punti specifici dell’area. Resta da capire come questi cambiamenti influenzeranno il traffico tra la stazione e il centro storico, anche se le localizzazioni esatte delle colonnine sono ancora da definire.

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