Incidente a Torino Santa Rita | auto si schianta contro una vettura parcheggiata e poi finisce in una vetrina

Una sera di domenica 10 maggio 2026, in via Rovereto a Torino, si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto che si è schiantata contro una vettura parcheggiata e successivamente contro una vetrina. L’evento si è verificato nel tratto tra via Mombarcaro e via Barletta, suscitando preoccupazione tra i residenti e i passanti presenti in zona. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o cause dell’incidente.

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Un incidente ha provocato paura nella prima serata di ieri, domenica 10 maggio 2026 in via Rovereto a Torino, nel tratto compreso tra gli incroci con via Mombarcaro e via Barletta. Un'auto Audi, su cui viaggiava una famiglia, è andata a schiantarsi contro una seconda vettura, una Fiat Panda.🔗 Leggi su Torinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Incidente a Nichelino: auto si schianta contro una vettura parcheggiata e si ribaltaUn incidente è avvenuto nella prima mattinata di oggi, giovedì 7 maggio 2026, in via Casalegno a Nichelino, all'altezza del parcheggio del... L'auto sbanda all'improvviso e finisce contro una vettura parcheggiata: 4 giovani feritiPer cause ancora al vaglio della Polizia Locale di Ravenna l'auto che procedeva in direzione Sant'Alberto è sbandata a destra Un incidente stradale,... Argomenti più discussi: Brutto incidente a Torino Crocetta: scontro tra auto e moto all'incrocio, centauro trasportato in ospedale; Torino, nuova settimana da incubo per il traffico: cantieri in tre punti chiave della città; Scontro tra auto e moto in Quadrilatero Romano: ferito il centauro; Furto a Torino Barriera di Milano: auto presa a colpi di tombino e svuotata.