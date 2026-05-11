Incidente a Torino Santa Rita | auto si schianta contro una vettura parcheggiata e poi finisce in una vetrina
Una sera di domenica 10 maggio 2026, in via Rovereto a Torino, si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto che si è schiantata contro una vettura parcheggiata e successivamente contro una vetrina. L’evento si è verificato nel tratto tra via Mombarcaro e via Barletta, suscitando preoccupazione tra i residenti e i passanti presenti in zona. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o cause dell’incidente.
Un incidente ha provocato paura nella prima serata di ieri, domenica 10 maggio 2026 in via Rovereto a Torino, nel tratto compreso tra gli incroci con via Mombarcaro e via Barletta. Un'auto Audi, su cui viaggiava una famiglia, è andata a schiantarsi contro una seconda vettura, una Fiat Panda.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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