Incendio in un appartamento a Salerno paura nella notte | arrivano i pompieri

Da salernotoday.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio ha coinvolto un appartamento in via Luigi Guercio a Salerno durante la notte. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme, che hanno provocato paura tra i residenti. Non sono stati riportati danni a persone. I pompieri stanno ancora verificando le cause dell’incendio e valutano l’entità dei danni all’immobile. La zona è stata evacuata temporaneamente.

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Notte di tensione a Salerno, dove un incendio di vaste proporzioni è scoppiato all'interno di un appartamento situato in via Luigi Guercio. Il rogo si è propagato rapidamente, provocando gravi danni all'abitazione interessata e coinvolgendo anche alcune strutture limitrofe. Le persone presenti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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