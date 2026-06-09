Incendio in un appartamento a Salerno paura nella notte | arrivano i pompieri
Un incendio ha coinvolto un appartamento in via Luigi Guercio a Salerno durante la notte. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme, che hanno provocato paura tra i residenti. Non sono stati riportati danni a persone. I pompieri stanno ancora verificando le cause dell’incendio e valutano l’entità dei danni all’immobile. La zona è stata evacuata temporaneamente.
Notte di tensione a Salerno, dove un incendio di vaste proporzioni è scoppiato all'interno di un appartamento situato in via Luigi Guercio. Il rogo si è propagato rapidamente, provocando gravi danni all'abitazione interessata e coinvolgendo anche alcune strutture limitrofe. Le persone presenti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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