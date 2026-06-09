Incendio in un appartamento a Salerno paura nella notte | arrivano i pompieri

Notizia in breve

Un incendio ha coinvolto un appartamento in via Luigi Guercio a Salerno durante la notte. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme, che hanno provocato paura tra i residenti. Non sono stati riportati danni a persone. I pompieri stanno ancora verificando le cause dell’incendio e valutano l’entità dei danni all’immobile. La zona è stata evacuata temporaneamente.