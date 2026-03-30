Grosso incendio a Pontecagnano Salerno | fiamme vicino alle case arrivano i pompieri
Un incendio si è sviluppato a Pontecagnano, nel Salernitano, con le fiamme che si sono avvicinate a diverse abitazioni. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze e le forze dell'ordine. Le operazioni di spegnimento sono in corso per contenere le fiamme e garantire la sicurezza dei residenti. La situazione è ancora in evoluzione.
Incendio a Pontecagnano, fiamme vicino alla case. Sul posto pompieri, ambulanze e forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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