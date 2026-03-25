Paura nella notte | incendio in appartamento

Nella notte tra il 24 e il 25 marzo 2026, un incendio ha interessato un appartamento in via Avezzana, sopra a Principe. I vigili del fuoco sono intervenuti tra le 23 e le 2 per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’incendio o eventuali feriti.

Lungo intervento dei vigili del fuoco in via Avezzana, una persona è stata portata in ospedale, palazzo evacuato durante le operazioni di spegnimento Paura nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 marzo 2026 per un incendio in appartamento. Dalle ore 23 alle 2 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Avezzana, sopra a Principe, per l'incendio divampato in un appartamento. All'arrivo hanno appurato che la persona che lo occupava si era già messo in salvo e hanno steso oltre trecento metri di tubazione per raggiungere l'abitazione. Sul posto hanno lavorato due squadre inviate dalla sede centrale, una da Bolzaneto, con appoggio di autobotte e protettori, oltre al funzionario tecnico di guardia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Paura nella notte: incendio in appartamento Articoli correlati Paura nella notte, a fuoco un appartamento in via Turati: 72enne soccorsa tra le fiammePaura nella notte nel quartiere Shangai dove intorno alle 3 di questo venerdì 2 gennaio sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per spegnere un... Leggi anche: Crolla all’improvviso il solaio di un appartamento, paura nella notte in pieno centro Paura nella notte a Catania: incendio distrugge una palazzina a Librino Contenuti e approfondimenti su Paura nella notte incendio in... Temi più discussi: Paura nella notte a San Lorenzo: auto in fiamme nella notte, distrutta una Mini Cooper; Paura nella notte, principio d'incendio e appartamento invaso dal fumo: salvata 47enne; Scoppia un incendio nella sala da ballo, paura nella notte. Locale distrutto; Cassino, furgone in fiamme nella notte: paura tra i residenti (video). Brindisi, incendio distrugge un camper nella notte: paura in via della TorrettaNotte di fuoco in via della Torretta a Brindisi. Intorno alle 02:45 di questa mattina, un incendio è divampato improvvisamente coinvolgendo ... msn.com Scoppia un incendio nella sala da ballo, paura nella notte. Locale distruttoDevastata l’Ardenza di San Giovanni Valdarno, tre persone in salvo. Forse un cortocircuito all’origine del rogo ... msn.com Paura a Rignano Garganico: giovane ai domiciliari minaccia di far saltare in aria l’abitazione, il video Paura nella serata di ieri a Rignano Garganico, nel Foggiano, dove un giovane di 20 anni, rinchiuso agli arresti domiciliari ed in preda ad una crisi, ha minac - facebook.com facebook In Italia c’è talmente tanto rischio di “deriva autoritaria” e di “fascismo” che un premier non può neanche destituire un suo ministro. Retaggio dei tempi, finita la Seconda Guerra Mondiale, in cui era talmente forte la paura che tornasse “l’uomo solo al comando”, x.com