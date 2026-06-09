Incastrati tra le lamiere dell’auto Due feriti gravi in ospedale

Da ilgiorno.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due persone sono rimaste gravemente ferite e trasportate in ospedale dopo un incidente avvenuto ieri mattina lungo via Nazionale a Sonico, in Alta Valle Camonica. L’incidente ha coinvolto due vetture, rimaste incastrate tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto i feriti dalle auto e avviato le operazioni di assistenza. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.

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Paura ieri mattina lungo via Nazionale a Sonico, in Alta Valle Camonica, teatro di un gravissimo incidente stradale, che ha visto coinvolte due auto. L’allarme è scattato intorno alle 9.40. I presenti hanno chiesto aiuto al numero unico per le emergenze 112, che sul posto ha inviato un’ambulanza, un’auto con medico a bordo, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, l’ elisoccorso da Sondrio e quello da Brescia, allertati tramite Soreu Alpina. All’arrivo dei soccorritori la scena era drammatica. Una delle vetture era ribaltata, con gli occupanti bloccati all’interno. I vigili del fuoco hanno agito con massima tempestività e precisione mettendo in sicurezza e stabilizzando le vetture per evitare ulteriori movimenti pericolosi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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SCONTRO TRA DUE AUTO: DUE DONNE FERITE | 07/05/2026

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