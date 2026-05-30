Un'auto e un furgone si sono scontrati frontalmente in via Santo ad Anguillara Veneta. Quattro persone sono rimaste ferite e sono state estratte dalle lamiere dai soccorritori. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno lavorato per liberare i passeggeri incastrati. I feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure. La polizia ha delimitato l’area e avviato le indagini per ricostruire la dinamica.

ANGUILLARA VENETA (PADOVA) - Incidente frontale questa sera, sabato 30 maggio, tra un'auto e un furgone in via Santo ad Anguillara Veneta in provincia di Padova. Lo schianto è avvenuto intorno alle 19.45. Le persone ferite sono quattro: due erano a bordo dell'auto e due nel furgone. I passeggeri sono rimasti incastrati tra le lamiere e, per estrarli, sono intervenuti i vigili del fuoco che, poi, li hanno affidati al personale sanitario del Suem 118. I soccorsi Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Rovigo, il Suem 118 e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo e per gestire la viabilità. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incidente frontale tra auto e furgone, passeggeri incastrati tra le lamiere: 4 i feriti

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