Un investimento per le famiglie e le periferie inaugurato il nuovo asilo nido a Gallico

Da reggiotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato inaugurato a Gallico, nei pressi di Passo Caracciolo, un nuovo asilo nido comunale. Il sindaco facente funzioni ha descritto l’evento come un investimento destinato alle famiglie e alle periferie della zona. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità locali e di rappresentanti delle istituzioni coinvolte. L’apertura dell’asilo rappresenta un intervento finalizzato a rafforzare i servizi educativi e di supporto alle famiglie del quartiere.

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"Un investimento per le famiglie". Così il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia ha definito il nuovo asilo nido comunale inaugurato a Gallico nei pressi di Passo Caracciolo. Il nuovo spazio dedicato all’infanzia, moderno e funzionale, realizzato grazie ai fondi dei Patti per il Sud. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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