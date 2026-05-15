Un investimento per le famiglie e le periferie inaugurato il nuovo asilo nido a Gallico

È stato inaugurato a Gallico, nei pressi di Passo Caracciolo, un nuovo asilo nido comunale. Il sindaco facente funzioni ha descritto l’evento come un investimento destinato alle famiglie e alle periferie della zona. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità locali e di rappresentanti delle istituzioni coinvolte. L’apertura dell’asilo rappresenta un intervento finalizzato a rafforzare i servizi educativi e di supporto alle famiglie del quartiere.

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