Un investimento per le famiglie e le periferie inaugurato il nuovo asilo nido a Gallico
È stato inaugurato a Gallico, nei pressi di Passo Caracciolo, un nuovo asilo nido comunale. Il sindaco facente funzioni ha descritto l’evento come un investimento destinato alle famiglie e alle periferie della zona. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità locali e di rappresentanti delle istituzioni coinvolte. L’apertura dell’asilo rappresenta un intervento finalizzato a rafforzare i servizi educativi e di supporto alle famiglie del quartiere.
"Un investimento per le famiglie". Così il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia ha definito il nuovo asilo nido comunale inaugurato a Gallico nei pressi di Passo Caracciolo. Il nuovo spazio dedicato all’infanzia, moderno e funzionale, realizzato grazie ai fondi dei Patti per il Sud. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
C.A.R.O. CORVIALE - Presentazione del Progetto
Sullo stesso argomento
Frosinone, inaugurato l’asilo nido aziendale “Nidò” alla Asl: 21 posti per dipendenti e cittadiniSi è svolta questa mattina, nella sede della Asl Frosinone di via Armando Fabi, la cerimonia di inaugurazione dell’asilo nido aziendale “Nidò”, un...
Leggi anche: Il nuovo nido Bernocchi. Nell’asilo 60 posti. Sono aperte le iscrizioni