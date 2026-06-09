Il Villarreal ha presentato una nuova divisa per la stagione, con protagonisti i temi dell’acqua e Mikautadze. La maglia presenta elementi grafici ispirati all’elemento acqua, mentre il nome Mikautadze è visibile nel design. L’annuncio è stato fatto dal club attraverso i canali ufficiali. La nuova skin sarà indossata dalla squadra nelle prossime partite ufficiali. La presentazione si inserisce in un periodo di grande attenzione per il calcio iberico.

2026-06-08 19:42:00 Giorni caldissimi per il calcio iberico! Lui Villarreal Ha già una nuova armatura. Questo lunedì il club del groguet ha presentato la sua prima divisa per la campagna 2026-27, un capo che mantiene l’inconfondibile giallo come segno distintivo, ma rischia con un innovativo disegno jacquard ispirato al movimento dell’acqua. Questo concetto cerca di evocare l’idea del flusso e fornisce un tocco di personalità in più all’insieme. Georges Mikautadze è stato il modello della nuova divisa in cui Joma ha implementato l’ingegneria tessile La t-shirt si distingue anche per il contrasto di texture tra la parte anteriore e quella posteriore, che genera un effetto visivo molto dinamico. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Villarreal presenta la sua nuova skin con protagonisti l’acqua e Mikautadze

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