Mochi skin i segreti e i prodotti della nuova tendenza che sostituirà la glass skin

Una nuova tendenza nell’ambito della cura della pelle sta emergendo, proveniente dal Giappone, e si distingue dalla classica glass skin. Questa modalità si concentra su un aspetto diverso dalla luminosità riflettente e utilizza prodotti specifici per ottenere un risultato diverso. La moda si diffonde tra gli appassionati di skincare, che cercano un modo alternativo per curare e perfezionare la propria pelle.

Dimentica il finish specchiato della glass skin: la nuova ossessione beauty che arriva dal Giappone punta su qualcosa di completamente diverso. Si tratta della mochi skin e prende il nome dal celebre dolce di riso giapponese, elastico, liscio ed incredibilmente soffice al tatto. Un'ispirazione culinaria che non è casuale. Se la glass skin coreana prometteva una pelle luminosa, la mochi skin punta tutto sull'elasticità e su un aspetto naturale che fa sembrare la pelle sana dall'interno. Ne abbiamo parlato con Camilla Gentili, visagista e cosmetologa laureata in Medicina Estetica. Cos'è la mochi skin... 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Mochi skin, i segreti e i prodotti della nuova tendenza che sostituirà la glass skin Articoli correlati Leggi anche: La mannequin skin è l’evoluzione (elegante) della glass skin La mannequin skin diventa l’evoluzione della glass skin nel 2026Per quest’anno i trend make-up continuano sulla scia di incarnati luminosi e levigati.