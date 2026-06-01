Maurizio Benedetti presenta al Make la sua nuova raccolta poetica
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Dopo le precedenti raccolte edite da Kappa Vu “Bionda salamandra e altre poesie”, "Davanti ai Visigoti” e "Fiori rossi dal treno”, il poeta Maurizio Benedetti consegna al pubblico una nuova silloge poetica, "Gramigna dell'Eden", per la Collana Discanto, che sarà presentata al MAKE il prossimo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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