Maurizio Benedetti presenta al Make la sua nuova raccolta poetica

Da udinetoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo le precedenti raccolte edite da Kappa Vu “Bionda salamandra e altre poesie”, "Davanti ai Visigoti” e "Fiori rossi dal treno”, il poeta Maurizio Benedetti consegna al pubblico una nuova silloge poetica, "Gramigna dell'Eden", per la Collana Discanto, che sarà presentata al MAKE il prossimo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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