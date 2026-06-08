Milo Infante ha annunciato il suo addio alla Rai, con destinazione Mediaset. La notizia è riportata dal sito di Davide Maggio e confermata dalla sua ultima puntata di Ore 14, in cui ha chiuso con un commento deciso. Infante lascia Viale Mazzini dopo aver concluso la stagione del programma. La sua scelta di passare a Mediaset ha suscitato attenzione nel settore televisivo.

Un clamoroso addio alla Rai: Milo Infante lascia Viale Mazzini, destinazione Mediaset. Questo è quanto rivela il sito di Davide Maggio, circostanza confermata, in buona sostanza, anche dalla chiusura tagliente di Infante nell'ultima puntata stagionale di Ore 14. Secondo quanto riportato, il giornalista e conduttore avrebbe già formalizzato le proprie dimissioni all'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, aprendo così la strada a un imminente approdo a Cologno Monzese. Per Infante si profilerebbe un incarico di primo piano all'interno dell'universo Mediaset. Le ipotesi circolate nelle ultime ore parlano di responsabilità che andrebbero ben oltre la semplice conduzione di un programma televisivo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milo Infante, addio Rai e siluro finale: come chiude Ore 14

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