Il presentatore televisivo Massimiliano Ossini ha indossato una maglia bianconera durante una trasmissione televisiva. Nato a Napoli, Ossini si è trasferito a vivere in una città con le Cento Torri, dove ha formato una famiglia con un’imprenditrice. È considerato un volto noto del piccolo schermo e risiede da anni in quella località. La sua presenza in tv è stata accompagnata dall’uso della maglia di una squadra di calcio, senza ulteriori dettagli sulla trasmissione o sul motivo.

Il presentatore televisivo Massimiliano Ossini è ascolano d’adozione. Nato a Napoli, ha sposato però l’imprenditrice Laura Gabrielli e da anni vive nella città delle Cento Torri dove sono nati i suoi figli. Impossibile, quindi, non farsi contagiare da quella ‘malattia’ come la chiamava il presidentissimo Costantino Rozzi, che ‘si attacca e non ti lascia più chiamata Ascoli Calcio ’. Massimiliano Ossini è diventato così tanto ascolano che il suo volto è nel manifesto pubblicitario della Quintana di Ascoli e lui stesso apre il corteo della rievocazione storica nei panni dell’Araldo e del Maestro di Cerimonia a cavallo. Insomma, un vero testimonial che alla fine è diventato ascolano anche lui.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il testimonial Massimiliano Ossini: "In tivù con la maglia bianconera"

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