Virtus Yago Dos Santos si presenta | playmaker brasiliano con la maglia bianconera

Il playmaker brasiliano si presenta con la maglia della Virtus, squadra di Bologna. La società ha annunciato ufficialmente il suo arrivo, confermando l’accordo con il giocatore. La firma è arrivata nelle ultime settimane e il contratto prevede un impegno pluriennale. Yago Dos Santos, nato in Brasile, ha già iniziato ad allenarsi con il nuovo team e vestirà la maglia bianconera nella prossima stagione.

Bologna, 21 aprile 2026 - La Virtus ci riprova. Dopo aver pescato il jolly l’anno scorso con l’arrivo di Brandon Taylor, per uno di quelli che furono i fattori decisivi per la conquista dello scudetto 17 dei bianconeri, anche quest’anno la Virtus, vista soprattutto l’assoluta emergenza nel reparto playmaker (fuori Vildoza, in fase di recupero Pajola e Morgan) ha puntato a intervenire nel proprio reparto esterni. L’identikit. Settimana scorsa è arrivata la firma del brasiliano Yago Dos Santos. Ventisette anni compiuti il 9 marzo, Dos Santos arriva dopo un buona esperienza nell’Ulm (dove ha giocato con Jallow) e da un triennio alla Stella Rossa (dove ha conosciuto l’attuale coach bianconero Jakovljevic) e in Eurolega.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Le prime parole di Yago Dos Santos da giocatore della Virtus: "La mia prima partita in Eurolega è stata contro la Virtus di Teodosic. Il mio obiettivo è vedere i compagni felici di giocare con me e aiutare a migliorare la Virtus" Leggi di più https://shorturl.a - facebook.com facebook

Le prime parole di Yago Dos Santos da giocatore della Virtus: "La mia prima partita in Eurolega è stata contro la Virtus di Teodosic. Il mio obiettivo è vedere i compagni felici di giocare con me e aiutare a migliorare la Virtus" Leggi di più shorturl.at/syykl x.com